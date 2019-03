Raí elogia atuação do São Paulo nas quartas: 'É um time leve, vai dar trabalho'

Entre os quatro semifinalistas do Campeonato Paulista, o São Paulo é o único time que conseguiu vencer as duas partidas que fez nas quartas de final. Derrotou o Ituano por 2 a 1 na ida, no estádio do Morumbi, e bateu novamente o time de Itu (SP) na volta por 1 a 0, na última quarta-feira. Neste sábado, às 18 horas, começa a luta por uma vaga na decisão contra o Palmeiras, em casa. O diretor de futebol Raí fez questão de elogiar o desempenho tricolor.

"A evolução é nítida. O time estava leve, à vontade. Sabemos que temos um caminho longo pela frente. Estamos otimistas pelas atuações. Pela maneira como conseguiu as vitórias. O time evoluiu. É um time leve, mostrou que vai dar trabalho, que vai ter chance", disse o ex-jogador, que foi um dos representantes do São Paulo na reunião na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF), nesta quinta-feira, que serviu para definir a tabela das semifinais do Paulistão.

Raí destacou a mescla de jogadores jovens com outros experientes para o São Paulo se dar bem nesta reta final do Paulistão. "Vale a pena valorizar a meninada. Mas a mescla com jogadores como Hudson, que foi bem na lateral-direita, é importante. A meninada encanta! Só que a mistura é importante", comentou.

No entanto, o diretor deixou claro que a intenção não é vender os jogadores neste momento. "A ideia é não vender. Sabemos como é o mercado, quando os garotos começam a se destacar (surge o interesse de equipes estrangeiras), mas o planejamento é de manter a base".

Contra o Palmeiras, que tem neste momento a melhor campanha do Estadual, Raí admite que o São Paulo não é favorito. "É cedo falar em título, em final, a gente fica feliz com as duas vitórias. Mas pelo começo que tivemos, o São Paulo não é o favorito", afirmou. Na fase de classificação, com mando tricolor no estádio do Pacaembu - o Morumbi estava fechado por conta dos estragos provocados por uma enchente -, o rival alviverde ganhou por 1 a 0.

Sobre Alexandre Pato, que teve a sua contratação confirmada na última quarta-feira, Raí destacou que a chegada do atacante é importante e que a sua primeira passagem pelo clube, de fevereiro de 2014 até dezembro de 2015, pesou. "Não dá para falar de todos os bastidores, mas obviamente o desejo dele e a identificação com a torcida tiveram um peso importante. E isso também vai ter um peso na atuação dele nas próximas temporadas", revelou.