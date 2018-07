Raí elogia trabalho de Carpegiani no São Paulo

O início do trabalho de Paulo César Carpegiani no São Paulo, com 100% de aproveitamento após três jogos no Campeonato Brasileiro, tem agradado aos jogadores, diretoria e torcedores, que vislumbram a possibilidade de classificação para a próxima Libertadores. E o treinador também recebeu o recebeu o apoio de Raí, um dos maiores ídolos da história do time tricolor.

"O Carpegiani já tinha sido um atleta diferenciado, com muita visão de jogo. Trabalhei com ele em 99 e já mostrava muito talento também como treinador. Ele sabe administrar um grupo. Em pouco tempo, já está com o elenco nas mãos. Agora ele está mais maduro e eu faço uma avaliação ótima neste começo. Espero que possa continuar assim", afirmou, ao site oficial do clube.

Raí foi dirigido por Carpegiani em 1999, quando o São Paulo foi eliminado pelo Corinthians nas semifinais do Campeonato Brasileiro. Sob o comando do técnico, o ídolo são-paulino disputou 36 partidas e marcou sete gols. Agora, ele torce para o treinador classificar a equipe para a próxima Libertadores.

"Por tudo que o São Paulo passou, eu ficaria muito feliz com esta vaga na Libertadores. Está na briga e será emocionante até o fim, pois o campeonato está muito equilibrado. Estou na torcida para o São Paulo beliscar esta vaga", afirmou Raí, que faturou os títulos da Libertadores de 1992 e 1993 pelo São Paulo.