Raí prevê cobranças no PSG, mas crê no êxito de Lucas

SÃO PAULO - Vendido ao Paris Saint-Germain, o meia-atacante Lucas seguirá os mesmos passos de outro ídolo da torcida do São Paulo. Assim como ele, Raí trocou o clube do Morumbi pela equipe francesa, na década de 1990. O ex-jogador revelou que deu conselhos, avisou a Lucas que ele será alvo de cobranças em razão dos valores envolvidos na transação - 43 milhões de euros -, mas apostou que ele terá sucesso no PSG.

"São desafios diferentes. Com a minha idade, a cobrança era maior, até pela experiência que eu tinha. Estava em outro estágio da carreira. O Lucas é jovem, mas terá a cobrança pelos valores da transação. É um grande desafio pela frente. Mas é um time que tem jogadores experientes como Thiago Silva e Ibrahimovic, que vão dar uma força para ele se impor", disse ao site oficial do São Paulo.

Raí, porém, chegou ao PSG em outro estágio da sua carreira. Quando foi contratado em 1993, já havia sido campeão mundial pelo São Paulo e era um jogador consagrado. Para ele, Lucas acertou ao se transferir para o clube francês, que tem realizado altos investimentos nos últimos anos.

"Cheguei com 28 anos, ganhei um Mundial e as Libertadores pelo São Paulo. Já era considerado um dos melhores do mundo. O Lucas chega para construir uma carreira lá e fez uma ótima escolha. O PSG está em um momento ambicioso, de querer novos títulos e ficar para a história."

Lucas foi negociado pelo São Paulo com o PSG em agosto, mas permaneceu no clube durante todo o segundo semestre, sendo importante na conquista do título da Copa Sul-Americana. O jogador viajou na madrugada deste domingo para se apresentar ao novo time. "A dica maior é para que ele se esforce. Ele tem de se esforçar a conhecer o outro país, fazer amigos franceses e não se fechar apenas em guetos brasileiros. Quanto mais você se abrir para uma nova cultura, mais fácil será essa adaptação", concluiu Raí.