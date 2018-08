Raí se diz satisfeito e vê elenco fechado no São Paulo

A apresentação de Everton Felipe nesta quinta-feira, no CT da Barra Funda, tende a ser a última do São Paulo por algum tempo. Ao menos foi o que sinalizou Raí, diretor executivo de futebol do clube, quando questionado a respeito dos próximos passos em relação à montagem do elenco dirigido por Diego Aguirre.

O jogador do Sport foi o terceiro nome trazido nos dois últimos meses pela diretoria, que contratou também o lateral-direito Bruno Peres e o atacante Joao Rojas. Por outro lado, deixaram o Morumbi Marcos Guilherme, Valdívia, Júnior Tavares, Bruno, Petros, Cueva, Éder Militão e Morato (envolvido na negociação por Everton Felipe).

"A gente não pensa em mexer em outra peça. Temos que pensar também no aspecto financeiro. Estamos satisfeitos com esse grupo", comentou Raí, após participar da recepção a Everton Felipe ao lado do gerente executivo Alexandre Pássaro.

Vale lembrar que, para contratar o meia-atacante de 21 anos, o São Paulo fechou acordo no qual desembolsou R$ 3 milhões ao Sport pelo empréstimo e, caso exerça a preferência pela compra em definitivo para ficar com 40% dos direitos do atleta, vai gastar outros R$ 3 milhões.

Contamos com ele. Nesta quinta, Rodrigo Caio, que voltou a treinar com bola após se recuperar de lesão no pé esquerdo, participou do jogo-treino contra o Atibaia e deverá ser opção em breve para Aguirre. Um dos nomes mais cotados sempre que o assunto "transferência" surge no São Paulo, o zagueiro faz parte dos planos do clube, de acordo com Raí.

"Ele teve várias propostas, de clubes médios para grandes, propostas importantes. A gente, no momento, com a recuperação dele, pensa nele com o São Paulo. É mais um jogador de seleção no São Paulo", destacou o dirigente.