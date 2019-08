Raí valoriza montagem do elenco do São Paulo para o Brasileirão

O diretor executivo de futebol do São Paulo, Raí, valorizou a montagem do elenco para a disputa do Campeonato Brasileiro. Após deixar precocemente a Libertadores da América e a Copa do Brasil, a equipe está a apenas dois pontos do líder Santos na competição nacional de pontos corridos.

"Temos que ver nosso elenco, valorizar a montagem do elenco para uma competição como essa, onde tem cartões, lesões. O importante é a força desse grupo. Qualquer proposta que a gente receba, mas não recebemos, vamos avaliar pensando na composição do elenco. Temos uma variedade de jogadores de alta qualidade", afirmou Raí.

Antes da chegada de Daniel Alves e Juanfran, o diretor vinha sendo criticado por torcedores e conselheiros do São Paulo. Ele vê a pressão de forma natural.

"Eu sou uma pessoa que tem uma história no clube. Parece que é diferente. Se você pegar nos últimos dez anos, se alguma pessoa no meu posto não teve pressão, alguma coisa está errada. É natural", disse Raí.

"Quando a coisa vai bem, tende a aparecer um pouco mais. Quando a coisa vai mal, também tenho que aparecer um pouco mais, porque sou uma pessoa com uma história ímpar, diferente de qualquer pessoa que ocupou esse posto", acrescentou o dirigente.

O São Paulo tem 30 pontos no Campeonato Brasileiro e volta a jogar no próximo domingo, às 16h, contra o Vasco, em São Januária, pela 16ª rodada. A equipe venceu os últimos cinco jogos da competição.