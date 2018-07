Raí visita CT do São Paulo antes de jogo decisivo O São Paulo recebeu nesta terça-feira a visita de um de seus maiores ídolos. Raí foi até o CT da Barra Funda visitar os jogadores tricolores um dia antes da partida diante da Universidad Católica, no Morumbi, na volta da semifinal da Copa Sul-Americana. Ali, ele conversou com Lucas, que vive a expectativa de seguir o caminho do eterno camisa 10 e trocar o São Paulo pelo Paris Saint-Germain.