'A Rainha do Basquete': saiba quem foi Lucy Harris, jogadora tema de documentário premiado no Oscar

O documentário A Rainha do Basquete foi premiado com a estatueta de Melhor Curta-Metragem na 94ª edição do Oscar, realizada neste domingo, 27. O filme conta a história pouco conhecida de Lucy Harris, jogadora negra e pioneira da modalidade nos EUA.

A produção, que tem direção assinada por Ben Proudfoot, conta com a própria Lucy relatando sua carreira. Shaquille O'Neal e Stephen Curry são produtores executivos da obra. A atleta, que morreu em janeiro, aos 66 anos, foi medalhista dos Jogos Olímpicos de 1976, ela alcançou o Hall da Fama da NBA, sendo a primeira mulher negra a realizar o feito.

Lucy Harris praticou o esporte ainda no Ensino Médio, antes de ir para a Delta State University, onde conquistou três campeonatos nacionais consecutivos entre 1975 e 1977, além de três títulos de Jogadora Mais Valiosa (MVP), entre 1975 e 1977. Segundo a NBA, Harris foi a única jogadora a integrar sua equipe nesse período.

Defendendo os EUA, Harris levou a equipe olímpica à sua primeira medalha de prata na história do basquete feminino, nos Jogos de Montreal, em 1976. Destaque da equipe, a jogadora foi primeira a pontuar na história das Olimpíadas.

Em 1977, após alcançar destaque nacional pelos feitos em Universidade Delta State e na Olimpíada, foi selecionada na sétima rodada pelo New Orleans Jazz. Entretanto, acabou decidindo não integrar a franquia, ao desistir do basquete e passar a cuidar de sua família.

Introduzida no Hall da Fama do Basquete Masculino em 1992 e do Feminino em 1999, Harris é a primeira, e única mulher, a receber esta homenagem da NBA.