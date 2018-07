Raio atinge avião em Madri e Espanha já foca Eurocopa

Na chegada, os atletas evitaram o contato com a imprensa, sendo que apenas Gerard Piqué, Cesc Fábregas e Diego Costa não foram até Madri neste voo ao lado do restante da equipe nacional. Por meio de nota em seu site oficial, porém, a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) voltou a lamentar a histórica eliminação na primeira fase do Mundial, assim como já começou a projetar a participação da seleção na Eurocopa de 2016, quando o país defenderá a condição de atual bicampeão do Velho Continente.

"Nos temos um novo desafio e precisamos de todo o seu apoio para defendermos o troféu do campeonato europeu", escreveu a RFEF, falando aos torcedores espanhóis, ao mesmo tempo em que reproduziu a decepção do técnico Vicente del Bosque com a queda precoce na Copa do Mundo.

"Foi um torneio em que, infelizmente, os rivais foram melhores do que nós e isso nos fez ficar fora muito antes do que pensávamos em nossas previsões", disse o treinador, que ainda não sabe se seguirá no comando da Espanha - ele tem contrato até justamente o final da Eurocopa de 2016.

A RFEF, que nesta semana manifestou apoiar a permanência do comandante no cargo, destacou que a Espanha já precisa começar a ser planejar para as Eliminatórias da Eurocopa. "O caminho até a classificação começa no próximo dia 8 de setembro, em Valência, diante da Macedônia. Antes, no dia 4, (a Espanha) jogará um amistoso em Paris contra a França", escreveu a entidade nesta terça-feira.