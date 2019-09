Raio X da Copa do Brasil: veja comparativos dos times semifinalistas

Os finalistas da Copa do Brasil de 2019 serão conhecidos na noite desta quarta-feira. A partir das 19h, Athletico-PR e Grêmio se enfrentam na Arena da Baixada pela partida de volta da semifinal. Às 21h30, Internacional e Cruzeiro decidem no Beira-Rio a outra vaga na decisão.

Na ida, o Grêmio venceu o Athletico-PR por 2 a 0 em Porto Alegre e pode até perder por um gol de diferença para ir à final. Já o Internacional derrotou o Cruzeiro por 1 a 0 no Mineirão e tem a vantagem de jogar por um empate em casa. O Estado preparou um comparativo dos times semifinalistas tendo como a base as prováveis escalações para as partidas desta quarta-feira. Veja abaixo:

Goleiros

Athletico-PR x Grêmio: nesta posição, a equipe paranaense leva vantagem. Santos vive boa fase e está cotado, inclusive, para ser convocado para a seleção brasileira. Poderia estar na lista de Tite para os amistosos deste mês, mas o treinador não quis desfalcar os times semifinalistas da Copa do Brasil. Do lado do time gaúcho, Paulo Victor demonstra certa insegurança, como aconteceu nos duelos com o Palmeiras pela Copa Libertadores da América.

Internacional x Cruzeiro: as duas equipes confiam em seus respectivos goleiros. Em Belo Horizonte, Fábio é um dos líderes do elenco e ídolo da torcida cruzeirense. É o jogador que mais atuou pela equipe, com mais de 800 jogos disputados. Em Porto Alegre, Marcelo Lomba tem sido decisivo em diversas partidas e costuma ir bem em cobranças de pênalti.

Defesas

Athletico-PR x Grêmio: Geromel e Kannemann são líderes do elenco gaúcho e formam uma das melhores do futebol brasileiro. A dupla dá solidez ao time de Renato Gaúcho e se destaca no jogo aéreo. No time paranaense, Bambu e Lucas Halter são jovens promissores, mas ainda estão muito atrás dos zagueiros gremistas.

Internacional x Cruzeiro: mais um setor com duelo equilibrado. Cuesta, do Inter, e Dedé, do Cruzeiro, estão entre os principais zagueiros do futebol brasileiro. O time gaúcho leva pequena vantagem por ter Rodrigo Moledo, enquanto a equipe mineira tem Léo como dúvida e pode contar com Fabrício Bruno, de 23 anos.

NÃO EXISTEM LIMITES PARA A NAÇÃO AZUL! Centenas de torcedores compareceram nos arredores da Toca da Raposa 2 e fizeram a #RuaDeFogoCabulosa, em apoio à nossa delegação, que segue viagem para Porto Alegre nesta noite de segunda. Seguimos vivos na busca #PeloHepta!#ÉoCruzeiro pic.twitter.com/02dggHj1ve — Cruzeiro Esporte Clube (@Cruzeiro) September 3, 2019

Laterais

Athletico-PR x Grêmio: mais um duelo em que o time gaúcho leva vantagem pela experiência, com Leonardo e Cortez. Na equipe paranaense, com o desfalque de Jonathan, o jovem Khellven, de 18 anos, atuará no lado direito e ainda é uma incógnita. Na esquerda, Márcio Azevedo costuma dar conta do recado em partidas decisivas.

Internacional x Cruzeiro: outro confronto equilibrado entre os times. Bruno e Uendel vêm dando conta do recado das laterais da equipe gaúcha. Do outro lado, Edilson e Egídio são experientes e têm prestígio no clube mineiro. Ambos apoiam bem o ataque.

Meias

Athletico-PR x Grêmio: o meio de campo talvez seja o setor com o confronto mais equilibrado. As duas equipes jogam no esquema 4-3-3 que pode variar para o 4-2-3-1. Alisson vive grande fase pelo Grêmio e o mesmo acontece com Bruno Guimarães no Athletico-PR. Nikão, do time paranaence, e Jean Pyerre, da equipe tricolor, são ofensivos e têm boa chegada ao ataque. Costumam pegar as defesas adversárias desprevenidas.

Internacional x Cruzeiro: o time gaúcho confia no ídolo D'Alessandro na organização das jogadas e nas boas chegadas de Edenílson e Patrick, com Lindoso recuado à frente da zaga. São bons jogadores que encaixaram no meio de campo colorado. O Cruzeiro, por sua vez, também conta com meias que desequilibram em momentos decisivos, como Robinho e Thiago Neves. Além deles, o capitão Henrique também é experiente e um dos líderes do grupo. Somente Marquinhos Gabriel acaba destoando no meio de campo da equipe.

Desembarcamos em Curitiba e tivemos uma recepção incrível da torcida, que amanhã estará lotando o seu espaço na Arena da Baixada, para mais uma decisão pela #CopaDoBrasil ! #VamosTricolor #PuroSentimento⚽️ @lucasuebel | Grêmio FBPA pic.twitter.com/YxvbYNd0s7 — Grêmio FBPA (@Gremio) September 3, 2019

Atacantes

Athletico-PR x Grêmio: o argentino Marco Ruben vive bom momento no Athletico-PR e é um jogador decisivo. Além disso, Rony também tem se destacados nos últimos jogos pela equipe paranaense. Do lado do Grêmio, André e Pepê convivem com altos e baixos, mas contam com a confiança do técnico Renato Gaúcho.

Internacional x Cruzeiro: o único setor em que um time tem grande vantagem. O Inter conta com Guerrero, um dos melhores centroavantes do País, e deve ter também como titular Nico López, que vinha de jejum de 24 jogos e marcou sobre o Botafogo no último sábadio. No Cruzeiro, David e Pedro Rocha não têm o mesmo poder de decisão que é visto no time gaúcho.