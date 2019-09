Saiba tudo sobre as semifinais da Libertadores entre River x Boca e Grêmio x Flamengo

As semifinais da Libertadores começam nesta semana com dois clássicos nacionais. Na terça-feira, às 21h30, o River Plate recebe o Boca Juniors no Monumental de Nuñez na reedição da decisão do ano passado, que aconteceu de maneira inédita em Madri, depois de muita confusão de torcedores e bate-boca de dirigentes. Na quarta, no mesmo horário, o Grêmio enfrentará o Flamengo em Porto Alegre. As partidas de volta serão realizadas dias 22 e 23 de outubro. O Estado prepara um Raio-X das quatro equipes, apontando pontos fortes e fracos, características de jogadores e da força coletiva de casa um. Na Libertadores tem a vantagem do gol na casa do adversário.

A expectativa pelo clássico fez com que os dois times argentinos mandassem a campo jogadores reservas para a disputa da competição nacional no fim de semana. O Boca Juniors, líder invicto do torneio com 18 pontos, empatou com o Newell's Old Boys por 1 a 1, em casa. O River Plate, sexto colocado com 14 pontos, venceu o Gimnasia La Plata por 2 a 0 - é o time comnadado por Diego Maradona.

No ano passado, a partida foi para a Espanha porque torcedores do River Plate apedrejaram o ônibus da delegação do Boca horas antes da partida. Alguns atletas ficaram feridos e o duelo foi adiado. Por questões de segurança, optaram por tirar a partida da Argentina e ficou definido o Santiago Bernabéu como palco da disputa.

O River levou a melhor e por isso fez poucas mudanças para a atual temporada. Em relação ao time campeão, dois jogadores deixaram o clube: o zagueiro Maidana e o meia Pity Martínez, negociados para o Toluca-MEX e Atlanta United-EUA. Para a vaga deles o clube não se reforçou e assumiram as vagas Martínez Quarta e Nacho Fernández, que já faziam parte do elenco.

O técnico da equipe é Marcello Gallardo que neste ano já levantou uma taça, a da Recopa Sul-Americana em cima do Athletico-PR. Na temporada, o River tem 59,3% de aproveitamento, com 20 vitórias, 13 empates e 8 derrotas.

O Boca tem retrospecto um pouco melhor, com 69,1% de aproveitamento, com 23 vitórias, 14 empates e três derrotas. Comandado pelo técnico Gustavo Alfaro, a equipe foi campeã da Supercopa Argentina em cima do Central.

Da Libertadores do ano passado para cá, a equipe passou por grandes mudanças. A começar pelo treinador Guillermo Barros Schelotto, que caiu. E o time titular também é praticamente outro. Restaram o goleiro Andrada e o zagueiro Izquierdoz.

GRÊMIO X FLAMENGO

O Flamengo lidera o Brasileirão e tem como destaque para essa reta final de Libertadores o ótimo entrosamento da dupla Gabriel e Bruno Henrique. O bom entendimento vem desde os tempos do Santos, onde eles se destacaram ano passado. Eles também abrem espaço para os homens de meio chegarem na área. Bruno Henrique ganhou ainda mais confiança após ser convocado por Tite. Gabigol é o artilheiro da competição nacional com 18 gols. Bruno Henrique tem 8.

O Grêmio vem de derrota para o Fluminense no Brasileirão, mas estava com uma sequência de sete jogos de invencibilidade, com cinco vitórias e dois empates. Até o tropeço, nos últimos quatro jogos, foram 16 gols, o que dá uma média de quatro por partida. O ponto forte da equipe é seu ataque com Everton Cebolinha e Luan, que parece ter reencontrado seu futebol.

O Flamengo tem a vantagem de decidir em casa por ter melhor campanha, mas deve tomar todo cuidado no jogo de ida a depender do histórico. Em 42 jogos entre as equipes em Porto Alegre, são 22 vitórias do Grêmio, 16 empates e somente quatro triunfos do time rubro-negro.

A última vitória do Flamengo contra o rival fora de casa foi em 2004, nas quartas de final da Copa do Brasil, por 1 a 0. Desde então, foram mais 14 duelos disputados, com dez vitórias do Grêmio e quatro empates.