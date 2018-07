Raios atrapalham início dos treinos do Cruzeiro nos EUA

Assim, o primeiro treinamento do time nos Estados Unidos se resumiu a um trabalho na academia, por precaução. Nesta sexta-feira, porém, a partir das 18 horas, o Cruzeiro vai disputar um jogo-treino contra o Fluminense no mesmo complexo, em mais uma etapa da sua preparação.

A atividade será disputada apenas pelos jogadores reservas do time. No domingo, o Cruzeiro disputará um amistoso contra o Strikers, em Fort Lauderdale, às 20h30 (de Brasília). O último compromisso será no dia 29, contra o Monarcas Morelia, do México em Bridgeview, às 16 horas. O Cruzeiro retorna a Belo Horizonte em 1º de julho.

Em quinto lugar no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro volta a entrar em campo no torneio em 6 de julho, no Canindé, contra a Portuguesa. Na Copa do Brasil, o time vai receber o Atlético Goianiense no dia 9, no jogo de ida da terceira fase do torneio nacional.