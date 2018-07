Raja Casablanca exibe confiança para Mundial de Clubes

Embora saiba que é um azarão no campeonato que pela primeira vez será realizado em solo africano, o clube marroquino espera aproveitar o fator casa para surpreender. Caso passe pela estreia, a equipe pegará o Monterrey na fase seguinte do Mundial em um possível duelo que definiria o rival do Atlético em uma das semifinais.

"Todo jogador quer disputar um torneio internacional e acredito que nossa equipe é capaz de chegar longe. Somos os campeões nacionais, vencemos a Copa do Marrocos e contamos com vários jogadores importantes no elenco. O Raja não tem por que temer os adversários", disse o zagueiro Mohamed Oulhaj, em entrevista ao site da Fifa, ao projetar as chances do seu time.

Essa será a segunda vez que o Raja Casablanca jogará o Mundial de Clubes, depois de ter participado anteriormente da competição em 2000, quando o torneio ocorreu no Brasil e foi conquistado pelo Corinthians. E, atuando em casa, espera fazer um papel bem melhor do que o desempenhado há 13 anos, quando sofreu três derrotas em três jogos, então quando a competição foi realizada com dois grupos que classificaram quatro equipes ao total para as semifinais.

"Sabemos que se trata de uma grande competição internacional e que todos os adversários que teremos pela frente conquistaram um campeonato continental. Estamos aqui para representar o país anfitrião e no papel somos o time mais fraco. Isso não quer dizer que iremos fazer apenas figuração. Vamos em busca do melhor resultado possível", disse Oulhaj, para depois destacar o peso que será atuar em casa para a equipe. "Nossos torcedores farão a diferença neste campeonato. Representamos todo o povo marroquino e sabemos que as pessoas estarão torcendo por nós. É a primeira vez que organizamos este torneio", completou.