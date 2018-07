Raja Casablanca ganha na prorrogação e pega o Atlético-MG no Mundial

AGADIR - O Raja Casablanca será o adversário do Atlético-MG na semifinal do Mundial de Clubes. Neste sábado, o time marroquino fez a alegria da torcida em Agadir com uma surpreendente vitória sobre o favorito Monterrey, do México, na prorrogação. Após empate por 1 a 1 nos 90 minutos, a equipe africana marcou logo no início do tempo extra e garantiu a classificação, muito por conta do goleiro Askri, que estava em dia inspirado.

Foi a segunda vitória do Raja Casablanca na competição, uma vez que eles haviam passado na quarta-feira pelo Auckland City, também por 2 a 1. Na próxima quarta, o time marroquino terá sua tarefa mais difícil até o momento, ao encarar o Atlético-MG, às 17h30 (de Brasília), em Marrakesh.

Por outro lado, o Monterrey decepcionou mais uma vez. Na terceira participação consecutiva no Mundial, o time mexicano conheceu sua segunda eliminação nas quartas de final, como em 2011, quando perdeu para o Kashiwa Reysol. Em 2012, até passaram da primeira fase, mas caíram nas semifinais diante do Chelsea. Eles disputarão a quinta colocação também na quarta, contra o Al Ahly.

O JOGO

O primeiro tempo foi bastante movimentado e começou com o Monterrey em cima, perdendo duas boas chances antes dos cinco minutos. Primeiro, com Zavala, que recebeu passe de Delgado e bateu forte, perto do gol. Logo na sequência, Juárez chutou da entrada da área e a bola raspou a trave de Askri.

O Raja Casablanca cresceu com os sustos e também teve boa chance aos oito minutos, depois que El Hachimir recebeu dentro da área, mas, desequilibrado, tocou para fora. Aos 23 minutos, no entanto, o time abriu o placar. Após cruzamento da direita, Orozco tentou o corte e errou. Chtibi aproveitou e tocou para a rede.

O gol fez o Monterrey acordar, mas aí Askri resolveu mostrar serviço. Aos 34 minutos, ele defendeu chute de Delgado. Aos 37, parou Neri Cardozo. Acuado, o Raja Casablanca só voltou a assustar aos 45 minutos, quando Iajour puxou contra-ataque, passou pela marcação e bateu cruzado para fora.

O Monterrey manteve a pressão na etapa final e não demorou para conseguir o empate. Logo aos sete minutos, Suazo cobrou falta da direita para a área. O zagueiro Basanta subiu mais que o adversário e testou firme, forte. Desta vez, o goleiro Askri nada pôde fazer.

Mas ele voltaria rapidamente a salvar o Raja Casablanca. Aos 14 minutos, Neri Cardozo foi lançado, arrancou sozinho, mas bateu em cima de Asrki. A chance perdida pareceu ter afetado os mexicanos, que diminuíram o ritmo e pararam de pressionar. Enquanto isso, os marroquinos pareciam satisfeitos com o empate e com a possibilidade de levar o jogo para a prorrogação.

Aos 39 minutos, o Raja Casablanca ainda tiveram um bom momento, quando Iajour ganhou no físico e bateu para fora, mas o jogo foi mesmo para a prorrogação. E logo no início, aos cinco minutos, o time marroquino voltou a ficar em vantagem. Após escanteio da esquerda, Guehi subiu e finalizou de cabeça para marcar.

Atrás no placar, o Monterrey foi para cima, mas tinha dificuldade para chegar com perigo. No início do segundo tempo, De Jesús recebeu pela direita, mas Askri novamente impediu o gol. Nos últimos minutos, os mexicanos foram para cima, no desespero, mas já era tarde.

FICHA TÉCNICA:

RAJA CASABLANCA 2 X 1 MONTERREY

RAJA CASABLANCA - Askri; El Hachimi, Adil Karrouchy, Mohamed Oulhaj e Benlamalem; Erraki, Guehi, Chtibi (Vivien Mabide) e Moutaouali; Iajour (Idrissa Coulibaly) e Hafidi (Salhi). Técnico: Nabil Maaloul.

MONTERREY - Orozco; López, Osório, Basanta e Meza; Juárez (Dárvin Chávez), Zavala (Marlon de Jesús), Lucas Silva e Neri Cardozo; César Delgado (Omar Arellano) e Suazo. Técnico: José Guadalupe Cruz.

GOLS - Chtibi, aos 23 minutos do primeiro tempo. Basanta, aos sete minutos do segundo tempo. Guehi, aos cinco minutos do primeiro tempo da prorrogação.

CARTÕES AMARELOS - Chtibi, Askri (Raja Casablanca); Osório, Zavala (Monterrey).

ÁRBITRO - Alireza Faghani (IRÃ).

RENDA E PÚBLICO - não disponíveis.

LOCAL - Adrar Arena, em Agadir, no Marrocos.