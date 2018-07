Raja Casablanca ganha no sufoco e avança no Mundial

Apesar de ter sido superior durante todo o jogo e de contar com o apoio da sua empolgada torcida, o Raja Casablanca sofreu para ganhar na abertura do Mundial. O gol da vitória saiu já aos 46 minutos do segundo tempo, eliminando o Auckland City do torneio.

É o terceiro ano seguido que o time neozelandês vai ao Mundial como representante da Oceania e sai na disputa preliminar. Nas duas edições anteriores, o Auckland City também caiu diante do representante local: Sanfrecce Hiroshima e Kashiwa Reysol, ambos do Japão.

Para o Raja Casablanca, essa foi a sua primeira vitória na história do Mundial. O time marroquino tinha participado anteriormente da edição de 2000 do torneio, realizada no Brasil, quando perdeu os três jogos que fez, para Corinthians, Real Madrid e Al Nasr.

Agora, Raja Casablanca e Monterrey duelam no sábado para ver quem será o adversário de estreia do Atlético-MG no Mundial. No mesmo dia também será definido o rival do Bayern de Munique, no jogo entre Guangzhou Evergrande (China) e Al Ahly (Egito).

O JOGO - Empurrado por sua torcida, o Raja Casablanca dominou o primeiro tempo. Teve boa chance para abrir o placar aos 20 minutos, quando Iajour apareceu livre dentro da área e chutou no canto, mas o goleiro Williams fez grande defesa com a perna, evitando o gol.

Na segunda grande chance que teve, Iajour não vacilou. Aos 38 minutos, ele recebeu um belo passe de Karrouchy e, novamente sozinho diante do goleiro, tocou para o gol sem chance de defesa. Assim, o Raja Casablanca abriu 1 a 0 no placar, para delírio da torcida.

Após o intervalo, o Raja Casablanca continuou jogando no ataque. E quase ampliou aos seis minutos, quando Moutaouali acertou a trave. Mas, mesmo pressionado pelos donos da casa, o Auckland City mostrou que não estava entregue, conseguindo um improvável gol de empate.

Para empatar, o Auckland City precisou contar com uma falha grotesca da defesa do Raja Casablanca. Aos 17 minutos, dois jogadores tentaram afastar simultaneamente o perigo, o que fez a bola sobrar para Krishna, sozinho, tocar com tranquilidade na saída do goleiro Askri.

O Auckland City resistiu bravamente e esteve muito perto de levar o jogo para a prorrogação. Mas o Raja Casablanca, contando com a força de sua torcida em Agadir, foi buscar o gol da vitória. Já aos 46 minutos, Hafidi aproveitou rebote do goleiro e fez 2 a 1.

FICHA TÉCNICA:

RAJA CASABLANCA 2 X 1 AUCKLAND CITY

RAJA CASABLANCA - Askri; El Hachimi, Moutaouali, Chtibi (Kanda), Oulhaj, Hafidi (Rahmani), Iajour (Mabide), Karrouchy, Benlamalem, Guehi e Erraki. Técnico: Faouzi Benzarti.

AUCKLAND CITY - Williams; Iwata, Bilen, Berlanga, Irving (Pritchett), Bale, Koprivcic (Browne), Krishna, Dickinson (Tade), Vicelich e Marquez. Técnico: Ramon Tribulietx.

GOLS - Iajour, aos 38 minutos do primeiro tempo; Krishna, as 17, e Hafidi, aos 46 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Bakary Gassama (Gâmbia).

CARTÃO AMARELO - Benlamalem.

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 34.875 pessoas.

LOCAL - Agadir Stadium, em Agadir (Marrocos).