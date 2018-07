Rakitic agradece Neymar por voto para eleição da Fifa

Capitão da seleção brasileira, Neymar votou na eleição que definiu o melhor jogador do mundo da Fifa. Além de indicar Messi e Suárez, em primeiro e segundo lugares, respectivamente, em escolhas obvias, o brasileiro surpreendeu na terceira posição ao votar em Ivan Rakitic.

A indicação do atacante deixou o companheiro de Barcelona feliz e, na manhã desta terça-feira, antes do treino da equipe, o croata fez questão de postar uma foto ao lado de Neymar em sua conta no Instagram, com um agradecimento. "Trabalhando com os ganhadores. Muito obrigado, irmão Neymar, por seu voto", escreveu Rakitic.

Seguir trabajando con los ganadores..🏆⚽️ Muchas gracias hermano @neymarjr por tu voto..😃🙏👍 Idemo dalje, sa pobjednicima..🏆⚽️ Hvala puno brate @neymarjr na glasu..😃🙏👍 Uma foto publicada por Ivan Rakitic (@ivanrakitic) em Jan 12, 2016 às 1:09 PST

Messi foi outro jogador do Barcelona que votou na eleição da Fifa por ser o capitão da Argentina. O craque apontou Suárez na primeira posição, com Neymar em segundo. A terceira posição, segundo o atacante, ficou com o espanhol Iniesta. Já Arda Turan, capitão da Turquia, votou no trio MSN. Messi em primeiro, seguido de Neymar e Suárez.

A quinta bola de ouro foi conquistada por Messi com folga. O argentino recebeu 41,33% dos votos. Neymar ficou em terceiro, com 7,86%. Suárez terminou na quinta colocação, com 3,38%, atrás de Robert Lewandowski, polonês do Bayern de Munique, o quarto com 4,17%.

Além do trio MSN, o Barcelona contou com Iniesta na nona posição, com 1,24%, Mascherano, na 14º, com 0,79%, e Rakitic, na 23º, com 0,05%. O croata foi lembrando apenas por Neymar e pelo técnico do Líbano, Miodrag Radulovic.