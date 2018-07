Rakitic é poupado e desfalca o Barcelona contra o Elche

O Barcelona não contará com Ivan Rakitic na partida contra o Elche, neste sábado, pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol. O jogador croata não foi incluído por Luis Enrique na lista de relacionados para o duelo fora de casa, pois o treinador optou por poupá-lo.

A decisão forçará a realização de uma mudança na escalação do meio-de-campo, que vinha sendo formado por Busquets, Iniesta e Rakitic. Sem o croata, a tendência é que Luis Enrique opte pela entrada de Xavi no time titular do Barcelona.

Além de Rakitic, a lista de relacionados para o duelo com o Elche não conta com outros jogadores. São eles: o terceiro goleiro Jordi Masip, Mathieu, que continua em recuperação de uma lesão no tendão de Aquiles da perna esquerda, o brasileiro Douglas, que faz fisioterapia em razão de uma problema muscular, e o também zagueiro Vermaelen, que continua na sua longa recuperação de uma cirurgia na coxa direita.

Com isso, a tendência é que o Barcelona entre em campo neste sábado com a seguinte escalação: Bravo; Daniel Alves, Piqué, Mascherano e Alba; Busquets, Xavi e Iniesta; Neymar, Messi e Suárez. Com 44 pontos, o time catalão está em segundo lugar no Campeonato Espanhol, com um ponto e um jogo a menos do que o líder Real Madrid.