Rakitic marca e Barcelona vence Athletic Bilbao fora de casa

Mesmo sem brilhar neste domingo, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona confirmou o favoritismo e venceu o Athletic Bilbao por 1 a 0, fora de casa. O croata Ivan Rakitic marcou o gol do triunfo.

Com o bom resultado, o Barcelona chegou aos mesmos seis pontos do Real Madrid e do surpreendente Las Palmas, que também neste domingo massacrou o Granada por 5 a 1, em casa. Na próxima rodada, o time catalão recebe o Alavés no sábado, enquanto o Athletic Bilbao duela fora com o Deportivo La Coruña no domingo.

Apesar de enfrentar o atual campeão espanhol, o Athletic Bilbao aproveitou o embalo da torcida e começou melhor. A equipe, porém, apesar de manter a posse, criava pouco. E o Barcelona foi, aos poucos, tomando conta do jogo.

Com Messi e Luis Suárez em campo, mas novamente sem Neymar, o time catalão abriu o placar aos 21 minutos. Após cruzamento de Arda Turan, o substituto do atacante brasileiro no início desta temporada, Rakitic marcou de cabeça.

O Athletic Bilbao aumentou a pressão ofensiva até o final do primeiro tempo. Mas, após a volta do intervalo, o Barcelona retomou o controle e teve chances para ampliar, sobretudo com Messi e Suárez. O placar, ainda assim, se manteve até o fim.

Outro destaque deste domingo foi a goleada do Las Palmas. Após o duelo com o Granada terminar empatado por 1 a 1 no primeiro tempo, o time da casa embalou na etapa final. Destaque para Kevin-Prince Boateng, autor de um dos cinco gols da vitória - Jeremie Boga fez o de honra aos visitantes. Alavés e Sporting Gijon, por sua vez, apenas ficaram no empate por 0 a 0.