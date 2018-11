Rakitic sofre lesão em jogo da Croácia e desfalca Barcelona por duas semanas

O técnico Ernesto Valverde não poderá contar com o meia Ivan Rakitic no time do Barcelona pelas próximas duas semanas. O jogador se machucou na vitória da Croácia sobre a Espanha, por 3 a 2, na quinta-feira, em rodada da Liga das Nações da Uefa.

A lesão foi confirmada após exames realizados neste sábado. Rakitic sofreu contusão no tendão direito durante a partida da sua seleção. E já está fora da próxima partida da equipe croata, contra a Inglaterra, domingo, pela mesma competição.

O departamento médico do Barcelona não informou uma estimativa de tempo para a recuperação do meio-campista. Mas a imprensa catalã especula que o jogador fique ao menos duas semanas afastado dos gramados.

Assim, Rakitic vai desfalcar o Barcelona. Além de perder a partida contra o Atlético de Madrid, porque já estava suspenso, o meia estará fora do duelo com o PSV Eindhoven no dia 28, pela fase de grupos da Liga dos Campeões, e também do jogo contra o Villarreal, no dia 2 de dezembro, pelo Campeonato Espanhol.