Ralf admite que tem dívida a receber do Corinthians

O volante Ralf confirmou nesta quarta-feira que existem algumas pendências de pagamento no Corinthians. Ele é um dos jogadores que têm algo a receber do clube, entre premiações e direitos de imagem. Segundo o atleta, os salários na carteira estão sendo pagos em dia.

"Tenho uma dívida a ser recebida, mas procuro deixar isso fora das quatro linhas. Temos umas três, quatro formas de pagamento. O mais importante é que estou recuperado da minha lesão", afirmou o jogador, que voltou ao time titular depois de se recuperar de uma lesão no joelho direito.

Por causa dessa ''dívida'' o Corinthians deve propor um novo contrato ao jogador. O vínculo atual termina em dezembro de 2015. E o clube deve oferecer um contrato ao menos até 2017, ganhando fôlego para saldar o valor.

"Ainda não me chamaram para renovar, a última vez que renovei foi em 2013. O meu (contrato) vai até 2015. Mas a diretoria, aos poucos, vai chamando os jogadores para renovar", declarou o volante.

Além de Ralf, a diretoria vai propor a renovação do contrato de Fábio Santos (mais um ano) e de Guerrero. A negociação com o peruano, no entanto, é a mais complicada porque o atacante é o principal jogador do time e pede alto para continuar no clube.