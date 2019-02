Ralf cobra definição do time titular do Corinthians

O volante Ralf afirmou que o Corinthians precisa definir rapidamente um padrão de jogo. O time vem enfrentando dificuldades neste início de temporada e está fora da zona de classificação do Campeonato Paulista. "Quanto antes o professor definir o time melhor, para termos um padrão de jogo, saber onde o companheiro está, isso conta muito. Acho que já passou da hora, esse é o momento certo de estar definindo a equipe", disse o volante em entrevista ao SporTV nesta sexta-feira.

A defesa tem sido o setor mais problemático. Dos nove jogos que o time disputou, a defesa foi vazada em sete deles. "O professor Carille vem estudando a melhor proposta para nós, da parte defensiva. Sabemos que é início de competição, mas não podemos ficar tomando gols bobos e perdendo pontos. Na Copa do Brasil poderíamos ter uma eliminação precoce", completou Ralf.

A partida a que Ralf se refere foi a disputa como Ferroviário, do Ceará, na primeira fase da Copa do Brasil. O time empatou por 2 a 2 em Londrina e só se classificou por ter melhor posição no ranking da CBF. No final da partida, o time foi pressionado pela terceira força do futebol cearense.

Neste domingo, o time recebe o São Paulo na Arena Corinthians, pelo Campeonato Paulista. A equipe de Fábio Carille precisa somar pontos, pois está fora da zona de classificação no Grupo C. O time soma sete pontos, um a menos que os líderes Ferroviária e Bragantino. O treinador já adiantou que fará poucas mudanças na escalação que empatou com o Racing por 1 a 1, na estreia da Copa Sul-Americana. Já foram vendidos 30 mil ingressos para o clássico.