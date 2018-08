Ralf defende trabalho de Loss no Corinthians: 'Temos nossa parcela de culpa'

O volante Ralf foi mais um jogador do Corinthians que saiu em defesa do técnico Osmar Loss. O time não vence no Campeonato Brasileiro há quatro rodadas, o que levou a uma parcela da torcida cobrar a saída do treinador. Para os atletas, no entanto, não é momento de mudanças e o time tem tudo para reagir no torneio nacional.

"Temos nossa parcela de culpa, não é só o treinador. É difícil quando perde, todos precisamos assumir, dar a cara a bater. Quando perde, a cobrança é maior. Precisamos nos unir, nos fecharmos cada vez mais. Já revertemos situações adversas, os anos passaram e conquistamos tudo", afirmou o jogador.

A sequência recente no Brasileirão não é boa para o Corinthians. Após golear o Vasco fora de casa por 4 a 1, a equipe caiu de rendimento e empatou sem gols em casa com o Atlético-PR. Depois disso, foram três derrotas consecutivas, para Chapecoense (2 a 1, fora), Grêmio (1 a 0, em casa) e Fluminense (1 a 0, fora).

"Nossa preocupação não é rebaixamento, mas melhorar performance e conseguir vitórias. Agora que virou o turno, esperamos melhorar cada vez mais e sair da situação o mais rápido possível. Quando a vitória não vem, é fácil achar culpado. Não é o treinador. Somos todos nós. Temos de nos unir e nos fechar com o treinador", avisou Ralf.

Após a derrota para o Fluminense, o Corinthians voltará a jogar pelo Brasileirão no sábado, quando vai receber o Paraná, pela 21ª rodada.