Ralf, do Corinthians, se envolve em acidente na Zona Leste de São Paulo

O volante Ralf, do Corinthians, envolveu-se em um acidente de carro na noite desta sexta-feira, 11, no bairro do Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo. Vídeos e imagens circulando nas redes sociais mostram o jogador sendo retirado de dentro de uma casa onde o veículo em que ele estava entrou após perder o controle e acertar um ponto de ônibus.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 22h30. Um idoso ficou ferido e foi levado para atendimento na Santa Casa, no centro, com suspeita de fratura na perna. Não há informações se o jogador conduzia o veículo no momento do acidente.

"Tivemos uma ocorrência às 22h47, duas viaturas foram enviadas para a Rua Marechal Barbacena na altura do número 764", informou o Corpo de Bombeiros ao Estado. "Fizemos o socorro de uma vítima masculina de 69 anos com suspeita de fratura, que foi levada para a Santa Casa."

O caso foi encaminhado para o 31º Distrito Policial, em Vila Carrão, onde foi registrado o boletim de ocorrência neste sábado, 12. O irmão do jogador, que também estaria envolvido no acidente, prestou depoimento à Polícia Civil durante a madrugada. Até às 02h30 do sábado, Ralf ainda não havia se apresentado na delegacia.

A reportagem tentou contato com a assessoria de imprensa do Corinthians, que não retornou contato até o momento da publicação.

Veja abaixo fotos e vídeos da ocorrência.

As 22h47 o CB foi acionado para colisão em muro por auto na Rua Mal. Barbacena, 764, Água Rasa, 2 vtrs disponibilizadas. Apenas 1 vítima masculina 69 anos, com suspeita de fratura em perna a Santa Casa. O CB não tem informação de quem era o condutor. #193R — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) October 12, 2019

acidente envolvendo o jogador Ralf. não sei se teve vítima. pic.twitter.com/m97iXvS9xN — Seremos Campeões! (@matheusfla1981) October 12, 2019

a suposta vítima fatal no acidente envolvendo o Ralf esta viva e foi apenas um susto pic.twitter.com/1Xy8teeRmE — Rafael Souza (@TRafaelSouza) October 12, 2019

O carro que estava o Ralf invadiu a casa de um vizinho próximo. pic.twitter.com/uE8kygOTjr — Futmais (@futtmais) October 12, 2019

