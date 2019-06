Ralf e Gustagol renovam contrato com o Corinthians

Ralf e Gustagol renovaram contrato com o Corinthians. O volante acertou novo vínculo até o fim de 2020 e o centroavante até dezembro de 2022. Os dois jogadores vinham conversando com a diretoria há alguns meses.

Ralf está com 35 anos e tinha contrato até o final do ano. Já Gustagol, artilheiro do time na temporada com 26 gols, tinha acordo até 2020 e estendeu por mais dois anos. Os dois estão relacionados e devem ser titulares na partida de sábado, às 19h, contra o Cruzeiro, no estádio do Mineirão, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

O Corinthians ainda não oficializou a renovação dos contratos pois não houve tempo para a homologação na CBF. A expectativa é que o clube divulgue a informação na próxima semana.

Ralf está em sua segunda passagem pelo Corinthians e vive a expectativa de se aposentar no time alvinegro. Ele disputou no total 416 jogos e marcou nove gols. Entre as conquistas, três campeonatos paulistas (2013, 2018 e 2019), dois brasileiros (2011 e 2015), uma Recopa sul-americana (2013), além da Libertadores e do Mundial, ambos em 2012.

Gustagol também está em sua segunda passagem pelo clube, mas a primeira ele não guarda boas recordações. Em 2016, disputou nove partidas, não marcou e foi emprestado. Retornou na atual temporada e foi fundamental para a conquista do Campeonato Paulista.