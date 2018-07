Ralf sente, mas deve ser titular do Corinthians contra o Atlético-PR

O último treino do Corinthians para a partida de domingo contra o Atlético-PR contou com uma cena inusitada. Com dores musculares, o volante titular Ralf ficou encostado em uma placa de publicidade e apenas observou a movimentação tática orientada pelo técnico Tite, enquanto Cristian assumiu a posição no time titular, neste sábado, no CT Joaquim Grava.

No entanto, a ausência do jogador no treino deu-se apenas por precaução. Segundo Tite, uma avaliação será feita momentos antes de a bola rolar e Ralf deve ser um dos 11 atletas a entrar em campo.

"O Ralf sentiu dores musculares. Os departamentos médico e físico o retiraram do treino. Tenho Cristian preparado e até a hora do jogo a gente vai ver. Teoricamente não deve ser problema, mas o Cristian já está preparado", comentou o treinador alvinegro.

Em relação ao time que venceu o Goiás por 3 a 0 na última quinta-feira, o Corinthians conta com a volta do zagueiro titular Felipe, que cumpriu suspensão. Assim, o líder do Brasileirão deve entrar em campo com Cássio, Edilson, Felipe, Gil e Guilherme Arana; Ralf, Elias, Renato Augusto, Jadson e Malcom; Vagner Love.

Atlético-PR e Corinthians se enfrentam às 16h deste domingo, na Arena da Baixada, pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe paulista busca ampliar a vantagem na ponta, com 64 pontos, cinco à frente do vice-líder Atlético-MG. O time rubro-negro, por sua vez, tenta se reabilitar, pois não vence há oito partidas e ocupa a 12.ª posição, com 39 pontos.

Confira abaixo os relacionados do Corinthians para enfrentar o Atlético-PR:

GOLEIROS - Cássio e Walter.

LATERAIS - Guilherme Arana e Edilson.

ZAGUEIROS - Felipe, Gil, Yago e Edu Dracena.

VOLANTES - Ralf, Elias, Marciel e Cristian.

MEIAS - Jadson, Renato Augusto, Danilo e Rodriguinho.

ATACANTES - Love, Malcom, Lucca, Romero e Lincom.