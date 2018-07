Ralf é relacionado, mas não começa partida contra o Cruzeiro

Ralf foi relacionado para o jogo do Corinthians nesta quarta-feira contra o líder Cruzeiro, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. Porém, são mínimas as chances de ele sair jogando. O volante ainda não está totalmente recuperado da lesão que sofreu no joelho direito.

"Ele está treinando forte, mas vamos ver se é possível que ele comece ou fique no banco. E se não der, projetamos para sábado (contra o Botafogo)", afirmou Mano Menezes, que não confirmou a equipe que entrará em campo contra o Cruzeiro.

Mano decidiu levar Ralf porque o time não volta para São Paulo depois do jogo desta quarta-feira. O Corinthians permanecerá em Belo Horizonte e na sexta-feira viaja para Manaus, onde sábado enfrenta o Botafogo, também pelo Campeonato Brasileiro.

Contra o Cruzeiro, Mano tem uma dúvida para montar o meio de campo. Guilherme Andrade ou Danilo. Os outros três são Bruno Henrique, Petros e Renato Augusto. No ataque, Malcom deve jogar com Romero. Felipe joga ao lado de Anderson Martins na zaga. O técnico não pode contar com Gil, Elias e Guerrero. Os três titulares foram convocados pelas suas seleções para a disputa dos amistosos internacionais.