Ralf e Renato Augusto podem retornar ao time titular do Corinthians

O volante Ralf e o meia Renato Augusto treinaram normalmente nesta segunda-feira e devem estar à disposição do técnico do Corinthians, Mano Menezes, para o jogo desta quarta-feira contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil. Com problemas físicos, os jogadores ficaram de fora dos relacionados para a partida diante do Botafogo, no último sábado, pelo Brasileirão, mas têm chances de retornar.

A dupla participou do treino em campo reduzido no CT do Parque Ecológico. A atividade foi comandada pelo auxiliar Sylvinho e durou cerca de uma hora. Ralf esteve de fora dos últimos quatro jogos por estar com dores no joelho direito e inclusive treinou com uma proteção no local. O volante já havia participado normalmente das atividades com bola na última semana, mas por opção do técnico, ficou de fora da derrota para o Botafogo, em Manaus.

Já Renato Augusto foi poupado da partida por estar com dores musculares. A comissão técnica temia o risco de lesão e preferiu deixar o meia de fora do confronto. Nesta segunda-feira, ele e Ralf chegaram depois dos demais ao gramado porque estava na academia fazendo trabalhos de reforço.

Mano deve definir a equipe titular apenas no treino desta terça-feira, já que nesta segunda, boa parte do elenco sequer foi a campo e fez apenas trabalhos regenerativos. A partida no Mineirão vai marcar também o retorno do atacante Guerrero, que ficou de fora do time nas duas últimas rodadas, enquanto defendia a seleção peruana.

Contra o Atlético-MG o Corinthians pode perder até por um gol de diferença que estará na semifinal da Copa do Brasil, pois ganhou a partida de ida, em São Paulo, por 2 a 0.