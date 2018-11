Ralf lamenta expulsão de Douglas: ‘Com um a menos fica difícil’

O Corinthians atuou por todo o segundo tempo com um jogador a menos por causa da expulsão do volante Douglas nos minutos finais da etapa inicial. O jogador levou dois cartões amarelos em sequência e prejudicou o time alvinegro na derrota para o Cruzeiro por 1 a 0 nesta quarta-feira, no estádio do Mineirão, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O volante Ralf deixou o gramado sem mencionar o companheiro de equipe, mas deixou claro a irritação. "Não é crucificar ninguém, mas com um a menos fica difícil. Com 11 já é difícil, com dez fica pior ainda", lamentou.

Curiosamente, enquanto tinha 11 jogadores, o Corinthians não conseguiu assustar o goleiro Fábio. Na etapa final, quando foi para o tudo ou nada, acertou uma bola no travessão com o volante Thiaguinho e também obrigou Fábio a fazer boas defesas em um chute de Matheus Vital e um cabeceio de Danilo Avelar. "O Fábio foi bem, mas temos de melhorar para sair dessa situação. Não é só falar. Fizemos um bom segundo tempo, mas o primeiro foi um pouco abaixo", prosseguiu Ralf.

O Corinthians está provisoriamente em 13º lugar, com 40 pontos, a apenas três da zona de rebaixamento. A situação só não piorou porque ainda nesta quarta-feira o Vasco empatou com o Atlético-PR por 1 a 1 e o Ceará perdeu para o Bahia por 2 a 1.

O tropeço mantém o time alvinegro sem conseguir vencer fora de casa sob o comando de Jair Ventura - agora são cinco derrotas e dois empates longe de seus domínios. O Corinthians volta a campo no próximo sábado, quando receberá o Vasco, na arena.