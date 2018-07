Ralf nega ida ao São Paulo e diz estar focado no Corinthians

Com contrato até dezembro, Ralf dificilmente deve permanecer no Corinthians, tanto que o clube aguarda apenas a oficialização de uma proposta do Oriente Médio para liberar o jogador e conseguir fazer dinheiro com sua transferência. A partir de julho, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra agremiação e já avisou que, apesar das especulações, não existe nenhuma conversa com o São Paulo.

"Não estou sabendo de nada. Por enquanto, é só especulação essa conversa com o São Paulo. Por todos os clubes que passei, eu respeitei contrato. Se chegar uma boa proposta para o Ralf e o Corinthians, podemos sentar e conversar. Tem um monte de especulações, mas até agora não tem nada de concreto. Estou focado no Corinthians", garantiu o jogador.

O presidente do Corinthians, Roberto de Andrade, admitiu que foi consultado por alguns clubes, mas aguarda uma proposta oficial para abrir negociações. "Não dá para falar nada ainda. É muito cedo. O contrato do Ralf vence em dezembro e ainda não chegou proposta. Estamos esperando. Foi feita uma consulta, mas de oficial chegou nada ainda", avisou.

Inicialmente, Ralf dizia que seu objetivo era renovar com o Corinthians. Com dificuldades financeiras, o clube não parece disposto a ficar com o jogador, por isso, ele já coloca como meta principal conseguir uma boa proposta para que ele e o clube consiga ganhar algo com sua saída. No sábado, o volante começou no banco de reservas e entrou aos 13 minutos do primeiro tempo, no lugar de Cristian, que saiu machucado.

Existe, inclusive, a possibilidade de Ralf ser titular na partida contra o Santos, sábado, na Vila Belmiro. Cristian será reavaliado nesta segunda-feira pelos médicos do clube, por ter deixado o gramado com muitas dores no tornozelo. Inicialmente, a contusão não preocupa, entretanto, os exames mostraram a gravidade da lesão do jogador.