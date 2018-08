Ralf passa por exames e pode reforçar o Corinthians no Chile

O Corinthians pode contar com a volta do volante Ralf como uma das novidades para encarar o Colo-Colo quarta-feira, às 21h45, no Chile, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores. O jogador está em fase final de recuperação de uma lesão na panturrilha esquerda e passará por exames nesta segunda-feira para saber se tem condições de retornar ao time.

Ralf sofreu a lesão no dia 8 de julho, durante o amistoso contra o Grêmio, vencido pelo Corinthians por 2 a 1. A previsão inicial era de que ele ficasse apenas dez dias fora, mas o tempo de recuperação está próximo de completar um mês.

O técnico Osmar Loss confirmou que o retorno do volante de 34 anos está próximo. "O Ralf vem de um processo final de recuperação. Estamos fazendo treinamentos específicos com ele e dependemos da avaliação dele. Na segunda, passará por exames, e tudo dependerá do sinal dele. O Ralf precisa dizer quando estará bem", explicou o comandante corintiano.

Sem opções para escalar como primeiro volante, por causa do excesso de jogadores machucados, Loss precisou improvisar o zagueiro Léo Santos na partida contra o Atlético-PR, no sábado. Gabriel, o titular, foi poupado por desgaste físico. O Corinthians treina na tarde desta segunda-feira e já viaja para Santiago.