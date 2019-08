Ralf segue tratamento e deve voltar a reforçar o Corinthians daqui duas semanas

O volante Ralf apareceu no gramado do CT Joaquim Grava nesta quinta-feira, mas para realizar um treino específico com os preparadores físicos do Corinthians. O jogador está na parte final do tratamento de uma lesão muscular na coxa direita.

"Está indo tudo conforme o esperado. Ele deve começar a transição (iniciar o trabalho físico) na próxima semana. É possível que fique à disposição para jogar daqui duas semanas, talvez um pouco mais", afirmou ao Estado o médico do Corinthians, Joaquim Grava.

O jogador de 35 anos se machucou no treino do dia 19 de julho, logo após a vitória sobre o CSA por 1 a 0, o primeiro duelo depois da pausa da Copa América. A lesão interrompeu uma sequência de 29 partidas consecutivas do atleta pela equipe. Ralf não foi poupado nem nos três amistosos que tiveram durante a intertemporada.

Sem ele, o volante Gabriel tem conseguido emplacar uma sequência entre os titulares e está dando conta do recado. O time alvinegro vem de uma sequência invicta desde o fim da Copa América, com cinco vitórias e dois empates.

O elenco se reapresentou nesta quinta-feira depois de vencer o Goiás por 2 a 0, em casa, em jogo adiado da sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado levou o Corinthians para a quinta colocação, com 23 pontos. O time volta a campo no domingo, às 11h, contra o Internacional, no Beira-Rio, pela 14ª rodada do Brasileirão.

REFORÇO

O Corinthians diz que ainda não há nada de concreto sobre a saída do zagueiro Henrique para o futebol árabe. Mas no dia a dia, o time já tem mais um reforço para a zaga. Léo Santos retornou de empréstimo do Fluminense e está na reta final da recuperação de uma cirurgia no joelho. "O Léo Santos está recuperado e está na transição. Logo estará à disposição do treinador", disse Grava.

O elenco atualmente conta com os titulares Manoel e Gil, além o uruguaio Bruno Méndez, que está com a seleção uruguaia nos Jogos Pan-Americanos, além de Henrique e Léo Santos. O zagueiro João Victor, do sub-20, também tem treinado com o elenco profissional e deve ser inscrito na Copa Sul-Americana.