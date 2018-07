Ralf vê Brasileirão como chance de recuperar Corinthians

A eliminação nas oitavas de final da Libertadores ainda incomoda os jogadores do Corinthians, mas não impediu a equipe de ter um bom início de Campeonato Brasileiro. O time venceu os dois primeiros jogos e está na liderança, com seis pontos. Para o volante Ralf, uma boa campanha servirá de resposta aos questionamentos sobre a equipe.

"Ainda estamos tristes, sabemos que o elenco montado para a Libertadores era forte demais. Mas vamos trabalhar no Brasileirão para dar a volta por cima", afirmou Ralf, que marcou um dos gols da vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio, em entrevista à TV Globo.

O volante corintiano minimizou o fato do time gaúcho ter atuado no Estádio Olímpico sem a maioria dos seus titulares. "Ganhar do Grêmio no Olímpico é difícil, independentemente do time. A gente está melhorando, mais ainda não estamos 100%", disse.

Ralf admitiu que a possibilidade de vários jogadores do Corinthians serem dispensados nas próximas semanas incomoda o elenco. "É complicado, mas a diretoria e o [técnico] Mano [Menezes] sabem o que fazer", comentou.