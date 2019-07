Ralf vê como normais as dificuldades do Corinthians em campo: 'Muito a melhorar'

Em seu segundo amistoso no período de intertemporada causado pela paralisação do calendário por conta da disputa da Copa América, o Corinthians venceu o Vila Nova por 2 a 1, na noite de quinta-feira, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Mas não convenceu em campo, assim como aconteceu na derrota para o Botafogo-SP, no sábado passado, em Ribeirão Preto (SP).

Um dos líderes do elenco, o volante Ralf sabe das dificuldades que o elenco vem enfrentando na maneira de jogar e no processo de readaptação da equipe. "É normal, tivemos um recesso e estamos cientes de que ainda temos muito a melhorar, sabemos fazer essa autoanálise, essa autocrítica. Mas sabemos que aos pouquinhos iremos chegar lá", apontou.

Ralf viu com bons olhos a decisão do treinador Fábio Carille de alterar totalmente a equipe para a disputa do segundo tempo contra o Vila Nova. Isso criou até uma situação inusitada aos 36 minutos, quando o atacante Janderson se machucou e o meia Régis, que havia saído no intervalo, teve que voltar e ainda fez o gol da vitória nos acréscimos.

"É normal, tem que dar sequência pra todo mundo, até porque na hora de precisar, vai precisar de todos bem. É importante ele estar fazendo esse rodízio e dar uma oportunidade para todos estarem jogando. Sabemos que dependemos de todo mundo, a gente sabe que tem muito o que melhorar, mas estamos no caminho certo e aos poucos vamos melhorando", afirmou.

Neste domingo, às 11 horas, em Maringá (PR), o Corinthians fará o último amistoso nesta intertemporada contra o Londrina. "Temos mais um jogo de preparação contra o Londrina. Então vamos nos preparar, descansar, viajar e já pensar no próximo confronto porque no dia 14 já reiniciamos o Brasileiro contra o CSA", completou Ralf, citando o duelo contra os alagoanos, em São Paulo, pela 10.ª rodada da competição nacional.