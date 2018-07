Ralph se confirma como titular do Atlético-MG contra o Sport

Testado entre os titulares do Atlético Mineiro nesta terça-feira, o jovem volante Ralph se confirmou entre os 11 do time que vai enfrentar o Sport, na quarta, no Independência. Na entrevista coletiva ao fim do treino, o jogador de apenas 19 anos já falou como titular da equipe. Será seu segundo jogo nesta condição na equipe profissional.

"Estou muito feliz pela oportunidade de começar o jogo. Venho entrando no decorrer das partidas e ajudando o time. Meu intuito é entrar amanhã [quarta] e sair com a vitória, que é o mais importante", disse o volante, que ganhará a nova oportunidade em razão das baixas de Yago, suspenso, Adilson, ainda se recuperando de problema físico.

Horas antes, o técnico Roger Machado comandou treino em que testou Ralph entre os 11 principais, mas não confirmara a presença do jovem jogador no jogo desta quarta. O "mistério" foi encerrado na entrevista, na qual Ralph pregou cautela diante da nova oportunidade.

"Tenho que ir com calma, aproveitando as oportunidades. Os torcedores estão me conhecendo agora na rua. Eles me abordam e dizem que eu devo ganhar mais chances", disse o jovem atleta, ainda surpreso com a fama recente.

Questionado sobre suas referências, Ralph fez elogios ao meia francês Paul Pogba e disse que seus colegas atleticanos estão entre os seus exemplos. "Eu me inspiro no Pogba, e também em dois jogadores que atuam ao meu lado: o Rafael Carioca e o Elias", disse o volante.