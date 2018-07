Ramires diz não querer perder título 'de jeito nenhum'

"Já tinha passado da hora de reagirmos na temporada. O nosso time estava buscando isso, mas faltava concretizar. Jogamos como Chelsea contra o Nordsjaelland, pela Liga dos Campeões, e agora contra o Sunderland pelo Inglês. Essa reação veio na hora certa", enfatizou Ramires.

Em seguida, o jogador exibiu grande motivação para buscar o Mundial de Clubes, título inédito para a história do atual campeão europeu. "A estreia no Mundial está próxima e não quero perder esse título de jeito nenhum. A viagem será cansativa, mas temos que passar por cima de todas as dificuldades se quisermos vencer no Japão. Vou buscar esse sonho. Espero quer ele se torne realidade", projetou o brasileiro, que sofreu um pênalti convertido por Fernando Torres no duelo deste sábado pelo Campeonato Inglês.

O Chelsea irá fazer a sua estreia no Mundial na próxima quinta-feira, quando enfrentará o vencedor do confronto entre Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul, e Monterrey, do México, que será disputado neste domingo.