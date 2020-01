Ramires e Luiz Adriano elogiam métodos de Luxemburgo no Palmeiras

Após o segundo dia de trabalhos comandado pela comissão técnica de Vanderlei Luxemburgo no Palmeiras, o meio-campista Ramires e o atacante Luiz Adriano elogiaram os métodos do treinador de 67 anos. Ramires foi mais contundente ao afirmar que não vê Luxemburgo como um profissional ultrapassado.

"Eu não o vejo como um treinador ultrapassado. Se você tiver uma convivência com ele, como a experiência que estamos tendo, é impressionante. Eu vou procurar ouvir tudo que ele falar, porque isso vai me ajudar bastante. Ele sabe muito de futebol. Ele trabalhou, ganhou o que ganhou por mérito", afirmou Ramires, que tem 32 anos e disputou duas Copas do Mundo.

Também aos 32 anos, Luiz Adriano falou sobre a convivência com o treinador. "Está sendo muito boa. Ele chegou no vestiário já brincando com a gente e esse impacto é muito bom. Chegou brincando, falou algumas coisas sérias para ano e o que ficou na brincadeira dele ali no dia a dia é que está fazendo a diferença", afirmou o atacante.

Neste segundo dia de pré-temporada, o elenco do Palmeiras trabalhou em dois períodos na Academia de Futebol. Pela manhã, os jogadores realizaram exercícios físicos na caixa de areia. À tarde, Luxemburgo orientou seus atletas em atividades com bola.

O elenco fica concentrado na Academia de Futebol até sexta-feira. No sábado, o grupo viaja para disputar a Flórida Cup nos Estados Unidos. O Palmeiras enfrentará Atlético Nacional, da Colômbia, e New York City, dos EUA, no torneio de pré-temporada.