Ramires e Marcos Rocha devem desfalcar o Palmeiras no próximo domingo

O técnico Vanderlei Luxemburgo, do Palmeiras, terá dois problemas para montar o time que vai entrar em campo no domingo, contra o Mirassol, pelo Campeonato Paulista. O clube anunciou nesta segunda-feira que o lateral-direito Marcos Rocha e o meia Ramires sofreram pancadas na partida de sábado, a vitória por 1 a 0 sobre a Ponte Preta, em Campinas. Ambos terão de ficar afastados para se recuperarem.

Ramires deixou o jogo no Moisés Lucarelli ainda aos 23 minutos do primeiro tempo, com dores na perna direita. Patrick de Paula entrou na vaga. Já Marcos Rocha, deixou o time aos 40 minutos da primeira etapa, após sentir um incômodo no pé direito. Mayke entrou em seu lugar. A tendência é essas duas substituições serem mantidas no time até o jogo de domindo, no Allianz Parque.

Os dois jogadores machucados não vão treinar com o resto do elenco nos próximos dias e vão permanecer no departamento médico. O clube não divulga a previsão do tempo de recuperação dos atletas, mas garante que os dois casos não são considerados graves nem vão precisar de cirurgia.

O Palmeiras deu folga ao elenco nesta segunda-feira. O time só volta ao trabalho na manhã de terça, na Academia de Futebol. A expectativa para a semana é a possível estreia do lateral-esquerdo uruguaio Matías Viña. O jogador aguarda a documentação para ser registrado na CBF e ser inscrito no Campeonato Paulista.