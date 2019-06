Ramires faz primeiro treino no Palmeiras e conhece o elenco

O meio-campista Ramires realizou o primeiro treino no Palmeiras nesta quarta-feira. Ele tinha sido liberado das atividades de segunda e terça para resolver assuntos pessoais.

Ramires passou por testes e exames com a fisiologia, fisioterapia e preparação física. Ele ainda teve o primeiro contato com seus companheiros e reviu o técnico Felipão, com quem trabalhou na Seleção Brasileira.

Aos 32 anos, Ramires foi anunciado pelo Palmeiras no último dia 13. O jogador estava livre no mercado após ter se desligado do Jiangsu Suning (CHN).

Antes de ir para a China, Ramires passou por Cruzeiro, Benfica (POR) e principalmente Chelsea (ING), onde foi campeão da Liga dos Campeões, da Liga Europa, do Campeonato Inglês, da Copa da Inglaterra e da Copa da Liga Inglesa. Pelo Brasil, além de ter disputado as Copas do Mundo de 2010 e 2014, conquistou a Copa das Confederações de 2009.