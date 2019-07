Ramires fica fora de treino com elenco do Palmeiras, mas nome aparece no BID

Recém-contratado pelo Palmeiras, o volante Ramires, de 32 anos, foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta segunda-feira e pode ser inscrito nas competições. O jogador, no entanto, ainda não treinou com o restante do elenco.

Nesta segunda-feira, ele deu prosseguimento ao cronograma especial de condicionamento físico de readaptação ao futebol brasileiro. O jogador passou os últimos dez anos no exterior. Entre 2009 e 2010 defendeu o Benfica. Depois, ficou no Chelsea até 2015, quando se transferiu para o Jiangsu Suning, da China.

O elenco realizou trabalho fechado para os jornalistas na reapresentação após vitória por 2 a 1 sobre o Oeste em jogo-treino. Nos 15 minutos iniciais, haviam duas baixas: Diogo Barbosa levou uma pancada na partida e ficou na academia. Ivan Angulo já havia ficado de fora do jogo-treino por ter levado uma pancada e também não apareceu no campo.

O Palmeiras passará por novo teste na quarta-feira, às 19h, quando fará amistoso contra o Guarani, em Campinas. Além dessas baixas, o técnico Luiz Felipe Scolari ainda não contou com o retorno do zagueiro Gustavo Gómez, que estava com o Paraguai na Copa América. A expectativa é que ele volte aos treinos na quarta.