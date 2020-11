Ramires ganha elogios de Abel no Palmeiras: 'Patinho feio que vai virar cisne'

Após ser punido por ser flagrado numa balada em meio à pandemia e ser alvo de críticas por parte de diversos torcedores, Ramires virou a nova aposta do técnico Abel Ferreira. Em uma passagem ainda apagada pelo Palmeiras, o volante veterano vem recebendo elogios do português, para quem o jogador de 33 anos é um "patinho feio que vai virar cisne".

Contratado em junho do ano passado, o jogador que tem duas Copas do Mundo no currículo jamais emplacou uma boa sequência de jogos com a camisa do Palmeiras. Sem chances para mostrar o futebol que o consagrou no Cruzeiro e no Chelsea, Ramires acabou se tornando notícia pelos motivos que não esperava nesta pandemia.

Após ser flagrado numa balada em Guarulhos, no dia 12, ele recebeu uma multa do clube e virou alvo da torcida. A multa e o ato de indisciplina, no entanto, acabaram ficando para trás rapidamente devido aos seguidos desfalques da equipe, tanto por questões musculares quanto pela covid-19.

Ramires entrou em campo em três partidas seguidas, contra Fluminense, Ceará e Goiás. E ganhou elogios do treinador, para quem o ato de indisciplina estava totalmente superado. Os comentários positivos ao jogador aumentaram na quarta-feira, após a vitória sobre o Delfín por 3 a 1, no Equador, pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

"Conhecem a história do patinho feio que virou cisne? Hoje para mim houve um trabalho coletivo muito grande, mas teve um jogador-chave, que fez um trabalho de formiguinha, que ninguém vê e que tem um importância para mim enquanto jogador. O Ramires fez um jogo absolutamente extraordinário, de posicionamento, de comprometimento com os centrais", comentou Abel. "Pra mim hoje, Ramires foi o nosso patinho feio, que vai virar cisne."

Em outro momento da coletiva, o volante ganhou elogios quando o treinador destacou os jogadores mais experientes do elenco, que complementam o trabalho das apostas da base. "Não posso deixar de falar da importância dos mais experientes. Do Weverton, Ramires, Gómez, Felipe Melo, Luiz Adriano, ajudam esses meninos a perceber a responsabilidade de estar no time."

Abel indicou que Ramires deve brigar por uma vaga entre os titulares tanto no Brasileirão quanto na Libertadores. Para tanto, o volante terá que superar companheiros de time que vivem fase melhor, como Zé Rafael e Gabriel Menino, além de Danilo, que deve voltar à equipe nos próximos dias.

Antes da partida da volta contra o Delfín, o Palmeiras entrará em campo no sábado para duelar com o Athletico-PR, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.