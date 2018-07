Ramires marca 2 e Chelsea goleia combinado indonésio

Este foi o terceiro amistoso do Chelsea na pré-temporada e a equipe manteve os 100% de aproveitamento. Depois da volta de José Mourinho, que estava no Real Madrid, o time inglês já havia vencido o Thailand All Stars, por 1 a 0, em Bangcoc, e um selecionado da Malásia, por 4 a 1, em Kuala Lumpur.

Apesar da goleada, o primeiro gol demorou 22 minutos para acontecer, e foi de pênalti, sofrido por John Terry e convertido por Hazard. Aos 30 minutos, saiu o primeiro gol de Ramires. Após cruzamento de Hazard, Bertrand tentou dominar e a bola sobrou para o brasileiro, que marcou. Demba Ba e John Terry ainda deixaram suas marcas no primeiro tempo.

Na etapa final, Mourinho mexeu em quase toda equipe, mas o Chelsea não diminuiu o ritmo. O reserva Bernard Traoré deixou o banco e marcou o quinto, aos cinco minutos. Romelu Lukaku fez o sexto, dois minutos depois. Mais cinco, e Ramires fez seu segundo, em bom chute de fora. O próprio Lukaku marcou o oitavo. Com a goleada feita, Tomas Kalas pareceu querer dar uma ajuda ao combinado da Indonésia e marcou contra, selando o 8 a 1.