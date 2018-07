Ramires marca dois gols no fim, Chelsea vence e avança Com dois gols e uma assistência do brasileiro Ramires nos dez minutos finais, o Chelsea venceu o Portsmouth, da segunda divisão inglesa, por 4 a 0, e avançou à quarta fase da Copa da Inglaterra. Também neste domingo, o West Ham foi eliminado ao perder para Sheffield Wednesday, por 1 a 0.