Ramires não se apresenta e é terceira baixa do Brasil para amistoso

"Com dores no músculo adutor da coxa direita, problema ocorrido depois de partida pelo Chelsea, Ramires está fora do amistoso da seleção brasileira contra a Itália", disse a entidade em seu site.

Ramires ficará em Londres fazendo tratamento enquanto a seleção estiver na Suíça.

No sábado, o volante se apresentará com o restante da delegação num hotel em Londres e será reavaliado pelo médico José Luis Runco para saber se terá condições de enfrentar a Rússia, no dia 25, na capital inglesa.

Paulinho, cortado no domingo por causa de uma contusão muscular na coxa esquerda, e Ramires formaram a dupla de volantes titular da seleção brasileira na partida de reestreia de Felipão, em fevereiro, quando o time perdeu por 2 x 1 para a Inglaterra.

O treinador, campeão mundial com o Brasil na Copa de 2002, disse, no entanto, que achou que os zagueiros ficaram muito expostos naquela partida e planeja escalar um volante mais marcador para os próximos jogos.

O meia-atacante Lucas, do Paris Saint Germain, foi o primeiro a ser cortado por lesão para os próximos dois amistosos, na semana passada, e Felipão convocou Osvaldo, do São Paulo, para sua vaga.

Para os lugares de Paulinho e Ramires, não foi chamado nenhum substituto.

O primeiro treino do Brasil em Genebra está programado para terça-feira.

(Por Tatiana Ramil, em São Paulo)