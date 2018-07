Ramires sofre com ansiedade antes da estreia na Copa

Com apenas 23 anos, Ramires vai disputar sua primeira Copa do Mundo. E admite estar cada vez mais ansioso com a proximidade do início da competição - o Brasil estreia no dia 15 de junho, contra a Coreia do Norte, em Johannesburgo. "Sempre sonhei chegar à seleção. Espero deixar a ansiedade de lado para não atrapalhar", afirmou o meio-campista do Benfica, nesta segunda-feira, durante entrevista coletiva na concentração brasileira na África do Sul.

Ramires explicou que disputar uma Copa traz mais nervosismo e ansiedade. "Agora, a tensão é diferente", disse o jogador, que, durante a entrevista, lembrou da sua primeira convocação para a seleção - foi na vitória sobre o Uruguai, em junho do ano passado, pelas Eliminatórias. "Estava nervoso e ansioso, mas deu tudo certo e vencemos."

Mesmo assim, Ramires acredita que pode conquistar uma vaga no time titular - começou a preparação da Copa como reserva de Elano. Segundo ele, a maneira de conseguir isso é mostrar um bom trabalho nos treinos. "Procuro fazer o melhor, independente de estar no time A ou no time B. Se você treinar bem, vai ser aproveitado, seja como titular ou entrando no decorrer dos jogos", afirmou o meio-campista.

Por isso mesmo, ele promete dedicação total nos treinos, com força máxima nos coletivos, na esperança de mostrar seu valor para o técnico Dunga. "Na disputa dentro de campo, vale tudo. Mas sem deslealdade", disse Ramires, ao falar sobre a disputa por posição nos treinos da seleção brasileira. "Vou trabalhar forte para que, na hora que precisar, eu possa estar bem e ajudar."