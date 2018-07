Ramires tem crise de sinusite e é dúvida para enfrentar o Japão

Wroclaw - Depois de perder Marcelo por causa da fratura de um osso do pé direito, Dani Alves e Alex Sandro, que nem se apresentaram, a seleção brasileira pode ficar sem Ramires para o amistoso de terça-feira contra o Japão, na cidade polonesa de Wroclaw.

O volante do Chelsea acordou com uma crise de sinusite e foi poupado do treino desta segunda-feira. Os médicos da seleção ainda não querem anunciar seu afastamento. Mas Sandro já é cotado para substituir o volante.

Com as mudanças, Mano Menezes terá de improvisar jogadores ainda nas laterais, o que tirará parte do caráter de teste do jogo contra o Japão, às 9h10 (de Brasília). O próprio treinador admitiu que a partida contra os asiáticos será "dura" e que o Brasil terá de entrar em campo com "muita atenção".

Na semana passada, o Japão bateu a França em Paris, por 1 a 0, e vem ganhando moral. Seus jogadores insistem que não se deve considerar a equipe asiática como um time inferior aos demais. "O Japão está mostrando maturidade", declarou Mano.