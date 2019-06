Ramires viaja a São Paulo para iniciar negociação com o Palmeiras

O meia Ramires, de 32 anos, está em São Paulo para negociar contrato com o Palmeiras. O jogador revelado pelo Cruzeiro e com passagens por Benfica, Chelsea e seleção brasileira não tem mais vínculo com clube algum após ter sido liberado pelo Jiangsu Suning, da China, e pode ser o próximo reforço do clube alviverde.

Os primeiros contatos entre Ramires e o Palmeiras iniciaram nos últimos dias e tiveram boa evolução. Ramires gostou da oportunidade de voltar ao futebol brasileiro após dez anos e de poder disputar competições pelo Palmeiras, mesmo com a forte concorrência no elenco. Só como opções para meio-campistas o time conta atualmente com 12 jogadores.

Ramires estava desde 2016 na China. Quando foi contratado, o Jiangsu Suning pagou cerca de R$ 120 milhões para tirar o jogador do Chelsea, uma das maiores negociações daquela janela de transferência. O meia teve uma passagem de sucesso pelo clube inglês, onde ganhou a Liga dos Campeões, em 2012, assim como acumulou títulos do Campeonato Inglês e da Copa da Inglaterra.

Pela seleção, Ramires disputou as Copas do Mundo de 2010 e também de 2014, esta última sob o comando do técnico Luiz Felipe Scolari. No Palmeiras, o jogador conversa para assinar um contrato por três temporadas e poderá ser utilizado no segundo semestre, após a parada do calendário para a disputa da Copa América.