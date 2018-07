Ramires vira dúvida para amistoso do Brasil contra Japão

O jogador do Chelsea está com sinusite e enjoo e pode ficar de fora da partida amistosa na Polônia.

"Se o jogo fosse hoje, ele estaria fora, mas temos de ver a evolução do quadro antes de uma definição", disse a jornalistas o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, nesta segunda-feira.

No domingo, o lateral-esquerdo Marcelo, do Real Madrid, foi cortado por conta de uma fratura no pé direito, sofrida durante treinamento, que deve deixá-lo longe dos gramados até o fim do ano.

O Brasil, que venceu o Iraque por 6 x 0 em seu último amistoso, na semana passada, já tinha perdido os alas Alex Sandro, do Porto, e, Daniel Alves, do Barcelona, por motivo de contusão.

Em consequência das seguidas baixas nas laterais, o técnico Mano Menezes vai ter de improvisar um meia ou um zagueiro em uma das laterais, uma vez que Adriano, do Barcelona, é o único jogador da posição à disposição para o jogo com o Japão.

O zagueiro Leandro Castán, da Roma, pode jogar na esquerda, posição em que já atuou sob comando de Mano no Corinthians. Outra opção seria lançar o volante Sandro, do Tottenham, na ala direita, mas se Ramires for realmente vetado para o jogo, o cabeça de área deve entra na vaga do jogador do Chelsea. A terceira possibilidade é lançar o meia Thiago Neves na lateral esquerda e manter Adriano na lateral direita.

"Eu não vou adiantar o time para vocês porque ainda não conversei com os jogadores, mas testei algumas formações no treino desta manhã", disse Mano a jornalistas.

"Temos Leandro Castán e Thiago Neves como opções. É isso que vou levar até a hora da partida."

A primeira metade do treino desta segunda, realizado no local do amistoso com o Japão, foi fechada a imprensa. Os jornalistas só puderam entrar no estádio depois de mais de meia hora de atividade

O quarteto ofensivo formado por Oscar, Kaká, Hulk e Neymar está garantido e confirmado para o amistoso.

O Brasil deve atuar com Diego Alves; Adriano, David Luiz, Thiago Silva e Leandro Castán (Thiago Neves); Sandro (Ramires), Paulinho, Oscar e Kaká; Hulk e Neymar.

(Por Rodrigo Viga Gaier, no Rio de Janeiro)