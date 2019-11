Ramires vive expectativa de voltar a jogar após mais de dois meses

O meia Ramires pode voltar a jogar pelo Palmeiras na partida contra o Bahia, no domingo, às 16h, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele não atua desde o dia 7 de setembro, quando foi titular na vitória por 2 a 1 sobre o Goiás, no Serra Dourada, pela 18ª rodada, na estreia do técnico Mano Menezes.

Contratado no meio deste ano, Ramires participou de apenas três jogos. Ainda em julho, ele virou desfalque porque voltou a sentir uma lesão na coxa direita sofrida quando defendia o Jiangsu Suning, da China. Em setembro, o Palmeiras divulgou que Ramires ficaria cerca de dois meses afastado para fazer trabalhos específicos de recuperação.

Segundo o departamento médico do Palmeiras, Ramires sentiu a lesão no músculo adutor e foi recuperado na China com um tratamento raramente utilizado no Brasil e que acabou por causar uma fibrose na região. Recuperado, o meia voltou a ficar à disposição no último sábado, mas não saiu do banco de reservas no clássico contra o Corinthians.

Na quinta-feira, Ramires foi testado pelo técnico Mano Menezes na vaga de Felipe Melo durante a parte final da atividade na Academia de Futebol. Com isso, ele vive a expectativa de voltar a jogar após mais de dois meses.

Nas três partidas em que atuou, Ramires entrou durante a derrota por 2 a 0 para o Ceará e o empate por 1 a 1 com o Grêmio, além de ter sido titular na vitória por 2 a 1 sobre o Goiás. Aos 32 anos, ele assinou contrato com o Palmeiras por quatro temporadas.