Ramires volta aos treinos e fica à disposição do Palmeiras para jogo de terça

O domingo do Palmeiras teve atividade fechada na Academia de Futebol e uma novidade em campo. O meia Ramires voltou a trabalhar com o grupo e está à disposição do técnico Luiz Felipe Scolari para a partida da próxima terça-feira contra o Grêmio, no Pacaembu, pela Copa Libertadores. O jogador havia ficado fora dos últimos trabalhos para se recuperar de um trauma na região do tórax.

Ramires sentiu o problema durante o jogo-treino da última quinta-feira contra a Inter de Limeira. Após ficar afastado dos treinos seguintes, ele foi liberado pelos médicos e integrou a atividade deste domingo. Quem também treinou normalmente foi o zagueiro Vitor Hugo, que nas últimas semanas estava com uma lesão no abdômen e teve de desfalcar os trabalhos.

O Palmeiras volta aos treinos na tarde desta segunda-feira, na Academia de Futebol, em atividade fechada à imprensa. O trabalho será o último antes da decisão pelas quartas de final da Copa Libertadores, no Pacaembu, contra o Grêmio. No jogo de ida, em Porto Alegre, semana passada, a equipe paulista ganhou por 1 a 0 e abriu vantagem no confronto.

A tendência é Felipão escalar um time bem parecido ao usado no Sul do Brasil. A única mudança deve ser a entrada do volante Thiago Santos na vaga de Felipe Melo, que vai cumprir suspensão por ter sido expulso em Porto Alegre. A provável formação titular terá: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Dudu, Willian e Luiz Adriano.