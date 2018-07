Ramirez e Alemão reforçam Ponte no dérbi de Campinas

Emprestado pelo Corinthians até o fim do ano, Ramirez adiantou no início dessa semana que não tem condições de atuar os 90 minutos. E, se começar jogando, entrará no lugar de Wellington Bruno, que não vem correspondendo. Enquanto isso, Alemão deve ir para o dérbi apenas como opção no banco de reservas. Seria o reserva de Willian.

O técnico Guto Ferreira irá definir o time titular que enfrenta o rival no sábado durante o treinamento desta sexta-feira, que será realizado no CT do Jardim Eulina e com os portões fechados durante praticamente todo o tempo para a imprensa.

A Ponte Preta entra neste duelo embalada pela vitória sobre o Corinthians, por 1 a 0, no Pacaembu, na noite de quarta. O time se encontra na quarta colocação, com quatro pontos e ainda não sofreu gols no Paulistão.