Ramírez é inscrito na CBF e pode jogar pelo Botafogo no domingo

Um dia depois de ser anunciado como reforço do Botafogo, o peruano Luiz Ramírez teve seu nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF nesta sexta-feira e pode fazer a sua estreia pelo novo clube já no domingo, diante do Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), pelo Brasileirão.

O peruano, que pertence ao Corinthians, foi emprestado ao Botafogo até o fim do Campeonato Brasileiro. Ele não joga desde o dia 3 de junho, quando defendeu o Peru em um amistoso contra a Suíça. Pelo time paulista ele não entrava em campo desde 16 de fevereiro. Depois, ficou encostado no elenco do técnico Mano Menezes.

Na crise financeira e futebolística que vive o Botafogo, porém, a tendência é Ramírez ser titular. Contra o Atlético-PR, ele deve ficar no banco por falta de ritmo de jogo. "Posso jogar de meia ou segundo volante, depende do sistema que o treinador precisar. Sou um jogador dinâmico e o mais importante é trabalhar", disse ele, na apresentação.